Antalya'da otobüs şoförlerinden darp tepkisi

Antalya'da, aralarında geçtiğimiz cumartesi günü darp edilen Erkan Güner ve kendisi gibi halk otobüs şoförü olan eşi Elçin Güneri'in de olduğu otobüs şoförleri, kendilerine yapılan saldırılara ‘dur' demek için toplandı. 2 hafta önce bir kadın yolcu tarafından darp edildiğini söyleyen şoför Elçin Güner, "Ben bir anneyim, bunları hak etmiyorum. Ben gece vakti kadınlar tacize uğramasın diye elimden geleni yaparken, beni darp edenin bir kadın olması beni üzüyor" dedi.

Antalya'da son olarak geçtiğimiz cumartesi Şirinyalı Mahallesi-Lara güzergahında sefer yapan özel halk otobüsü şoförü Erkan Güner (45), İsmet Gökşen Caddesi üzerindeki duraktan yolcu aldığı sırada ismi öğrenilemeyen ve yerleşik yabancı olduğu tahmin edilen bir kadın, okul çağındaki çocuğu ile birlikte otobüse binip bir kere kart basarak içeri yöneldi. Bu sırada şoför Güner, kadına ‘Hanımefendi kızınız için de kart basmalısınız' uyarısında bulundu. Çocuk için kart basma tartışması, dil anlaşmazlığı yüzünden şoförün burnunun kırılmasıyla sonuçlandı. Rus kadının eşi olduğu iddia edilen S.C, otobüsün önüne aracıyla kırarak, yolcuların gözü önünde Güner'i darp etti. Çıkan arbedede Erkan Güner'in burnu kırıldı. Dün gece saatlerinde ise 20 halk otobüs şoförü, darp edilen meslektaşları Erkan Güner ve otobüs esnafına yapılan şiddete ‘dur' demek için toplandı. Mavi renkli otobüsün yan tarafında toplanan esnafların arasında Erkan Güner ile kendisi gibi halk otobüs şoförü olan eşi Elçin Güner de vardı.

Yasal prosedür sürüyor

Yolcuların gözü önünde saldırıya uğrayan Güner, "Burnumu desteklemek için bir takım şeyler takıldı. Yaklaşık 10 gün rapor verildi. Fazlasıyla ağrılarım var. Bir takım rahatsızlıklarım oluştu. Ağrı kesicilerle hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Adli vaka olduğu için yasal prosedür sürüyor. Kadından ve eşi olduğu iddia edilen kişiden davacıyım" dedi.

"Sonuna kadar gideceğiz"

Antalya'da yaklaşık 2 bine yakın halk otobüs şoförü olduğunu vurgulayan Güner, her gün bu tarz olayları yaşayan mesai arkadaşlarının olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlara, ‘Lütfen araca binerken o şoför koltuğunda oturan kişiyi abiniz, ablanız, eşiniz olarak görün ve ona göre davranın' uyarısında bulunan Güner "Sonuna kadar gideceğiz. Hukuksal boyutta neresi nereye varırsa gideceğiz. Akşama kadar hizmet veriyorsun. Bu şeyleri görünce, ‘Hizmetin karşılığı bu mu?' diye kendi kendine soruyorsun. Sonuçta bizler de insanız" diye konuştu.

"Bunu yapan bir kadın"

2 hafta önce bir kadın yolcu tarafından darp edildiğini söyleyen Erkan Güner'in kendisi gibi halk otobüs şoförü olan eşi Elçin Güner olayı şu şekilde anlattı:

"2 hafta durakta yolcuları aldığım sırada bayanın bir tanesi bana beklememi, annesinin şu anda kart doldurduğunu söyledi. Bu taksi değil, bu kişinin özel aracı değil. Bekleyemeyeceğimi, rötara girdiğimi ve bu aracın bir halk otobüsü olduğunu belirttim. Bayan ısrarla annesinin kart yüklemeye gittiğini söyledi. Ben de bekleyemeyeceğimi, arkadan gelen otobüse binmesini söylememe rağmen o arada annesi geldi ve ben de onları arabaya aldım. Daha sonra arabada, ‘eşek gibi bekleyeceksin' ibaresi kullanmaya başladı. Bunu yapan bir kadın. Biz onları taşımak ve hizmet etmek için mücadele verirken, bu şekilde ibare kullanması doğru değil. Lütfen kendinizle empati kurun."

"Ben bir anneyim, bunları hak etmiyorum"

Araçta ağza alınmayacak hakaretlere ve küfürlere maruz kaldığını iddia eden Elçin Güner, "Bu şekilde konuşmaya devam ederse araçtan indireceğimi söyledim. Ben bir anneyim, bunları hak etmiyorum. Araç hareket halindeyken kadın bana saldırdı. Arabada onca yolcu var ve onların can güvenliği var. Ben yolcularımın can güvenliğini mi sağlayayım? Yoksa dayak yemeye devam mı edeyim? Benim de can güvenliğim söz konusu. Şahıstan şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı. Her gün sabah erken saatlerde kalkarak, vatandaşları işlerine götürdüklerini belirten ve ‘Biz de uykumuzdan feragat ediyoruz' diyen Güner, "Bize saygı gösteren değerli yolcularımız var. Onlara asla ve asla bir şey demiyorum. Bizler ekmek parasının peşindeyiz" dedi.

"Beni darp eden bir bayanın olması beni çok üzüyor"

Bir kadın olarak, aracına aldığı bütün kadın yolculara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını aktaran Elçin Güner, "Çünkü ben bir kadınım. Gece aracıma binen kadın yolcuları durak harici indiriyorum. Neden? Başlarına kötü bir şey gelmesin diye. Bazen araçta alkollü yolcular oluyor. Onlarla birlikte inmesinler diye uyarıyorum, ‘bekleyin' diyorum. Alkollü yolcu indiği zaman ‘durakta bekler mi acaba?' diyerek gerekirse 3-5 dakika ben de bekliyorum. Kadınlar herhangi bir tacize uğramasın. Ben bunları düşünürken beni darp eden bir bayanın olması beni çok üzüyor" diye konuştu.

"Ekmeğimiz için yola çıkan insanlarız"

Grup adına konuşan bir diğer halk otobüs şoförü Murat Kıldıran ise, "Bizler sabah erken saatlerde kalkarak, ekmeğimiz için yola çıkan insanlarız. Vatandaşların canı ve malı bize emanet. Baskı altında çalışmak istemiyoruz. Bu baskının kalkması için de yetkili mercilerin bize duyarlı davranmasını istiyoruz. Birçok arkadaşımız saldırıya uğradı. Vatandaşlarımız bize karşı lütfen biraz hoşgörülü olsunlar. Biz ortalama günde 2 bin soruya cevap veriyoruz. Nasıl sabır kalsın?" ifadelerini kaydetti.

"Vatandaşlar bilgilendirilmeli"

Konuyla ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Güner sözlerini şöyle tamamladı:

"Arabadaki yolcuları bırakın sokaktaki vatandaş zaman zaman bize tepkili şekilde bakıyor. Ama biz kendi ekmeğimizin peşindeyiz. Bugün Erkan Güner'e, yarın ağabeyimize, ondan sonra bize yeniden olacak. İki kadın arkadaşımıza bile saldırılar oldu. Bu saldırıları engellemek için kendi can güvenliğimizi kendimiz mi sağlamamız gerekiyor? Bize saldıran vatandaşların cezalandırılması konusunda yüksek mercilerin gerekeni yapmasını istiyoruz. İfade verip bırakılma olmasın maddi manevi ceza verilsin. Onlar ceza almadıkça, bize yapılan saldırılar devam edecek."