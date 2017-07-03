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03 Temmuz 2017 18:39

Antalya’da otogaz yüklü tırdaki yangın korkuttu

Antalya’da hareket halindeki otogaz dolu tankerin patlayan lastiği alev aldı.

Antalya’da otogaz yüklü tırdaki yangın korkuttu

03 Temmuz 2017 18:39

İtfaiyenin patlayan lastiğe zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, Antalya Limanı’ndaki dolum tesisinden 34 LD 0422 plakalı akaryakıt tırına otogaz dolduran Ali Köse, Burdur’a doğru yola çıktı. Köse, Antalya-Burdur karayolunun 10’ncu kilometresi Aydın Menderes Kavşağı’na geldiğinde arka lastiklerinden biri patladı. Patlayan lastiği fark eden Köse, tırı hemen yol kenarına çekti. Balataların da ısınması nedeniyle patlayan lastik biranda alev aldı. Büyük panik yaşayan Ali Köse, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, lastiğin çevresini saran alevleri söndürdü. Bu sırada yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Otogaz dolu tankerin patlamaması ise olası bir faciayı önledi. Korku içinde verilen suyu yudumlayan Köse, durumu telefonla iş yeri sahiplerine bildirdi. Polis ve itfaiyenin çalışmasının ardından tır çekici yardımıyla servise çekildi.




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