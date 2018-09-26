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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi D-400 karayolu Çandır kavşağı mevkiinde S.E. idaresindeki 07 HAB 31 plakalı otomobil, yoldan yaya olarak karşıya geçmek isteyen 65 yaşındaki Şaban Büyükkara'ya çarptı. Kazada Büyükkara olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şaban Büyükkara'nın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü S.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Yakınlarını ziyaret için İbradı ilçesinden otobüs ile Serik'e gelen Büyükkara'nın otobüste uyuduğu için Serik yerine Çandır kavşağında otobüsten indiği ve tekrar Serik'e dönmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı öğrenildi.

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