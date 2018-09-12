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Antalya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan H.T.'nin kullandığı 07 L 4587 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki M.Y.'nin kullandığı 16 HY 106 plakalı otomobile çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada araç sürücüleri H.T. ve M.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı. Yaralılar Serik ve Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. 16 HY 106 plakalı otomobilde bulunan ve yaralanan ailenin Bursa'dan tatil için geldiği bildirildi.

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