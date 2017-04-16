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16 Nisan 2017 18:22

Antalya’da oy pusulaları adliyeye gelmeye başladı

Antalya’da 1 milyon 636 bin 472 seçmenin 4 bin 508 sandıkta kullandığı oy pusulaları Antalya Adliyesine getirilmeye başlandı.

Antalya’da oy pusulaları adliyeye gelmeye başladı

16 Nisan 2017 18:22


Saat 17.00 itibariyle Antalya’da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı. Oyların okullardaki sayımının ardından oy torbaları, sandık görevlileri ve emniyet ekiplerinin gözetiminde Antalya Adliyesine getirilmeye başlandı. Adliyeye getirilen ilk oy pusula torbaları hızlıca adliye binasına sokuldu. Şu ana kadar 5 ayrı bölgeden gelen torbalar adliye binasına getirildi. Görevliler, tutanakları imzaladıktan sonra oyları adliyede görevli personele teslim etti. Öte yandan, polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.




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