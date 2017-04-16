Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 14:21

Antalya’da oy veren sahile koştu

Anayasa değişikliği referandumu kapsamında oyunu kullanan Antalyalılar, soluğu sahilde aldı.

Antalya’da oy veren sahile koştu

16 Nisan 2017 14:21


Antalya’da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu kapsamında oyunu kullanan Antalyalılar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde güneşlendi, kahvaltı yaptı. Bazı vatandaşlar ise Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı.


Ailesiyle denize gelen Halime Kurtoğlu Ünver, şehir dışında olması nedeniyle evraklarının yetişmediğini belirterek, “Eşim oyunu kullandı ama ben kullanamadım. Sabah oyun ardından kahvaltımızı yaptık, havayı güzel görünce deniz keyfi yaptık” dedi.


Şevket Ünver de sabah erkenden birinci sıradan oyunu kullandığını dile getirerek, “Sonra da eşim ve ablamla sahile geldik. Havada iyi bu güzel günün keyfini çıkarıyoruz. Deniz biraz soğuk ama güneş ısıtıyor” diye konuştu.


Torunlarıyla deniz keyfi yapan Mehmet Uçan ise, “Sabahleyin oyumuzu kullandık. Ardından torunlarımla denizin yolunu tuttuk. Antalya çok güzel, deniz suyu sıcaklığı güzel” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:32
  • Güneş :06:13
  • Öğle :13:07
  • İkindi :16:49
  • Akşam :19:41
  • Yatsı :21:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!