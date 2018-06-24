Antalya’da oylar sayılıyor

Dönem Milletvekili Seçimi’nde oy sayım işlemine geçildi.

Antalya’da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle Barbaros Ortaokulunda sandıklar açılarak, oy sayımına başlandı. Sıraların üzerine konulan ve tek zarf içerisinden çıkan cumhurbaşkanlığı ile milletvekilli oyları ilk olarak ayrıldı, ardından sayıma geçildi.

Sandık kurullarınca yapılan sayım işleminin ardından oy pusulaları tutanakla Antalya Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna getirilecek.