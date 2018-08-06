Antalya’da özel dedektif intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4755. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Özel dedektiflik şirketi olan evli ve bir çocuk babası N.D. (35), iddiaya göre uzun süredir Akdeniz ateşi olarak bilinen FMF hastalığı tedavisi görüyordu. Ağrılar çeken N.D., kaldığı apartmanın teras katında iple kendini asarak yaşamına son verdi. Komşuların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından özel detektifin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.