Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 19:05

Antalya’da özel dedektif intihar etti

Antalya’da iddiaya göre uzun süredir FMF tedavisi gören özel dedektif, evinin terasında kendini asarak yaşamına son verdi.

Antalya’da özel dedektif intihar etti

06 Ağustos 2018 19:05


Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4755. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Özel dedektiflik şirketi olan evli ve bir çocuk babası N.D. (35), iddiaya göre uzun süredir Akdeniz ateşi olarak bilinen FMF hastalığı tedavisi görüyordu. Ağrılar çeken N.D., kaldığı apartmanın teras katında iple kendini asarak yaşamına son verdi. Komşuların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından özel detektifin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç