Antalya'da özel düzenekle kredi kartı kopyalayan 4 kişi yakalandı

Antalya'da 9 ATM'ye kredi kartı kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştiren 4 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eylül ve ekim aylarında kentteki ATM'lerde düzenek kurup dolandırıcılık yapan suçluları yakalamak için çalışma başlattı. Mobese ve bankamatiklerin çevrelerindeki güvenlik kameralarından şahısların kimliklerini belirleyen polis, 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonla şüpheliler B.Ş., S.K., M.Ü. ve S.E.'yi yakaladı. Şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, kredi kartı kopyalamada kullanılan ve ATM'lerin kart giriş yuvasına yapıştırılan 19 adet kart giriş yuvası, 35 adet kamera düzeneği, 50 adet ATM cihazlarına ait kart giriş yuvası çerçevesi, 26 adet manyetik şeritli kart, 34 adet batarya, çok sayıda elektronik düzenek ve hırdavat malzemesi, 5 adet şarj cihazı, 2 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden B.Ş. ve S.K. ifadelerinin ardından salıverilirken, M.Ü. ve S.E. adli makamlarca tutuklandı.

Polis ekipleri, mağdur sayısını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, polis ekiplerince kaydedilen operasyon görüntülerinde kartların deterjan kutuları ve poşetlerinden çıkması, tavanda kolilerce suç unsurunun bulunması dikkati çekiyor.