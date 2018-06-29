Antalya’da parkta bulunan ölü köpek tepki çekti

Muratpaşa ilçesi Güzolaba Parkı’nda evcil hayvanlarını gezdiren hayvanseverler ölü bir köpek gördü. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri yavru köpeğin çürümeye başlaması nedeniyle ölüm nedeninin belirlenmesi için numune alamadı. Kafası ve bir ayağının olmadığı belirlenen köpeğin, işkence sonucu ya da başka bir köpeğin saldırısı sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Yavru köpek havyanseverler tarafından uygun bir alana gömüldü.

Köpeği bulan Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Başkanı Şebnem Ebinç, her gün aynı parkta hayvanlarını gezdirdiklerini ama bu ölü köpeğin başka birileri tarafından atıldığını ileri sürdü.

3 aylık yavru köpeğin bir ayağı ve kafasının olmadığını dile getiren Ebinç, "Her gün bu parka geliyoruz. O köpeğin burada çürümesi mümkün değil, buraya getirip bırakmışlar. Bu köpek ya işkence görmüş ya da saldırgan bir köpeğin saldırısına uğratılmış. Biz de köpek besliyoruz hiç birbirlerine saldırmıyor. Biz şiddete maruz kaldığını düşünüyoruz. Daha önce de bu parkta kediler telef edilmişti. İnsan tarafından şiddet gördüğünü düşünüyoruz. Hayvanlara yapılan eziyet son bulmalı" diye konuştu.

Ebinç, parklarda sık sık hayvanlara şiddet uygulandığını belirterek, yetkililerden daha fazla ışıklandırma ve güvenlik kamerası takılması yönünde destek istedi.