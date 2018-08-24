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24 Ağustos 2018 13:58

Antalya’da parkta erkek cesedi bulundu

Antalya’da 29 yaşındaki bir genç parkta ölü bulundu.

Antalya’da parkta erkek cesedi bulundu

24 Ağustos 2018 13:58


Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Parkı içinde kedi evi yakınında meydana geldi. Manzara izleyen vatandaşlar, park içinde zeminde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.Sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cesedin uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Aydın K.’ya ait olduğu ve kolunda enjektör izleri olduğu belirledi. Aydın K.’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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