Antalya’da partilerin kazandığı oy oranları ve milletvekili sayıları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42,82 ile 616 bin 20, Muharrem İnce, yüzde 38, 79 ile 558 bin 46, Meral Akşener yüzde 13,48 ile 193 bin 972, Selahattin Demirtaş yüzde 4,10 ile 58 bin 956 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde 1 Kasım’a göre AK Parti, CHP ve MHP’nin oylarında düşüş yaşanırken HDP’nin oyunda artış oldu.

Milletvekili Seçimi

1 milyon 681 bin 336 seçmenin bulunduğu Antalya’da yüzde 87,4 katılım ile 1 Milyon 468 bin 887 seçmen

5 bin 8 sandıkta oyunu kullandı. Kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 34.82 ile 510 bin 532, CHP yüzde 29.24 ile 428 bin 734, İYİ Parti yüzde 17.02 ile 249 bin 587, MHP, yüzde 10.14 ile 148 bin 646, HDP yüzde 7.24 ile 106 bin 87, Saadet Partisi yüzde 0,97 ile 14 bin 214, Vatan Partisi yüzde 0,27 ile 3 bin 923, Hüda Par yüzde 0,22 ile 3 bin 170, Bağımsız adaylar Hasan Lök yüzde 0,04 ile 566, Sevinç Sertbatur yüzde 0,03 ile 423, Kamil Kaya yüzde 0,01 ile 146 oy oranına ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yüzde 42.82 ve 616 bin 20 oy oranıyla listenin başını çeken AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan’ı yüzde 38.79 ve 558 bin 46 oy ile Muharrem İnce takip etti. Öte yandan Meral Akşener yüzde 13.48 ve 193 bin 972 oy alırken, Selahattin Demirtaş ise yüzde 4.10 ve 58 bin 956 oranına ulaştı.

Oy oranları düştü

Yaklaşık 93 bin seçmenin artığı kentte HDP dışındaki partilerin, 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre oy oranlarında düşüş oldu. AK Parti, CHP ve MHP’nin oy oranı gerilerken, HDP’nin oy oranı ise arttı. Seçime ilk kez giren İYİ Parti de Antalya’da yüzde 17 oy oranına ulaştı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayları Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik; CHP adayları Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı; İYİ Parti adayları Feridun Bahşi, Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal; MHP adayı Abdurrahman Başkan; HDP adayı Kemal Bülbül Antalya Milletvekili seçildi. Geçen seçimde AK Parti 7, CHP 5 ve MHP 2 milletvekili çıkarmıştı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ise 10 yasama döneminde görev aldığı TBMM’ye 11’inci dönem için seçildi. TBMM’deki yeni dönemde ilk oturumu Meclis’teki en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanı olarak Deniz Baykal yönetecek.

AK Parti Antalya Milletvekilleri

Mevlüt Çavuşoğlu: 50 yaşında. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra ABD Long Island Üniversitesi’nde Ekonomi dalında master yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kurucu üyesidir. 22. Dönem Antalya Milletvekili. 23. Dönem’de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanlığı yaptı. 62. Hükümet döneminde de Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 13 Eylül 2015’de de AK Parti’nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. 24 Kasım 2015’de kurulan 64. Hükümet’te tekrar Dışişleri Bakanlığı görevine atandı. 65. Hükümet döneminde de Dışişleri Bakanlığı olarak görevlendirildi. İngilizce, Japonca ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mustafa Köse: Avukat Mustafa Köse 40 yaşında. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2001 yılında avukatlığa başladı. 2011’de Hüseyin Samani milletvekili adaylığı için istifa edince, İl Başkanı olarak atandı. 10 Haziran 2012’deki kongrede İl Başkanı seçildi. 2.5 yıl bu görevini yaptıktan sonra milletvekili adayı olabilmek için istifa etti. 26.dönem AK Parti milletvekilliği görevi yaptı. Evli, 3 çocuk babası.

Sena Nur Çelik: Avukat Sena Nur Çelik, Alanya İlçesi doğumlu ve 31 yaşında. Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun. Lisans eğitimini İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde tamamladı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden denklik aldı. İstanbul’daki bir hukuk firmasında avukatlık yaptı. 26.dönem milletvekilliği yaptı. İngilizce biliyor. Bekar.

İbrahim Aydın: 56 yaşındaki İbrahim Aydın, Antalya Manavgat’ta doğdu. 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2011 tarihinde Ak Parti Antalya İl Teşkilatına Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı ve birinci sırada yer aldı. İbrahim Aydın, 26. Dönemde Adalet ve Kalkınma Partisinden Antalya Milletvekili olarak görev yaptı. Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.

Atay Uslu: 48 yaşında olan Atay Uslu, 1970 yılında Antalya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Eğirdir, Gediz Kaymakam Vekilliği; Yenişarbademli, Taşlıçay, İbradı Kaymakamlığı ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Van Vali Yardımcılığı görevinde iken, Van Depremi sonrasında 20 bin kalıcı konutun inşası, Yeni Van’ın kurulması çalışmalarında görev alan Uslu, Çok Dilli Yabancılar İletişim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarını koordine etti. 26.dönem milletvekili Atay Uslu, iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Kemal Çelik: 62 yaşında olan Kemal Çelik, Antalya/Serik’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Çelik, 1999 seçimlerinde Doğru Yol Partisi Antalya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. TBMM’de İçişleri Komisyonu Üyesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üyesi olarak görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2009 ve 2012 Büyük Kongrelerinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi seçildi. İyi derecede yabancı dil (İngilizce) kullanmaktadır.30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi‘nden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

CHP Antalya Milletvekilleri

Deniz Baykal: CHP eski Genel Başkanı 79 yaşındaki Deniz Baykal, Antalya doğumlu. Partinin 2’inci kurucu genel başkanı olarak CHP’nin 18 yıl Genel Başkanlığı görevinde bulundu. 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası.

Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak: İşadamı Çetin Osman Budak 57 yaşında. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı Budak, CHP’nin 14 kişilik Antalya listesinde kontenjan aday olarak yer aldı. ATSO başkanlığıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun. Evli ve 2 çocuk babası.

Rafet Zeybek: 56 yaşındaki Rafet Zeybek, Antalya’nın Serik ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Farklı illerde Cumhuriyet Savcısı görevinde bulundu. 9 yıl Antalya Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. 25. dönem milletvekili adayı oldu. Serbest avukatlık yapıyor.

Aydın Özer:59 yaşındaki Aydın Özer, Antalya Kumluca ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Antalya İl Seçim Komitesi üyeliği ve 16 Nisan 2017 yılında yapılan Anayasa Referandumunda Antalya İl Referandum komitesinde görev aldı. Kumluca’da örtü altı tarım üretimi yapıyor. Evli ve bir çocuk babası.

Cavit Arı: 50 yaşında olan Cavit Arı, Antalya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Antalya’da serbest avukat olarak çalışıyor. 2003 yılında CHP’de siyasete başladı. 2009- 2014 yıllarında Antalya İl Genel Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 12 Ekim 2014 tarihinde seçildiği CHP Antalya İl Başkanlığı görevinden milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

İYİ Parti Antalya Milletvekili

Feridun Bahşi: 159 yaşında olan Feridun Bahşi, Antalya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı ve buradan mezun oldu. Siirt, Gümüşhacıköy ve Anamur’da Ceza Hakimliği yaptı. Kahramanmaraş’ta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve İlçe Seçim Kurulu Hakimliği, daha sonra Konya’da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve son olarak Ankara’da Çocuk Ceza Hakimliği görevlerinde bulundu Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Subaşı: 68 yaşında olan Hasan Subaşı, Antalya Elmalı’da doğdu. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1989 yılında Antalya Belediye Başkanı seçildi. Subaşı döneminde, Antalya’da 3030 Sayılı Kanuna göre Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı alt belediyeleri oluşturularak ”Büyükşehir Belediyesi” kuruldu. Büyükşehir Belediyesi statüsü ile 1994 yılında yapılan ilk seçimde yeniden seçilen Subaşı, 1999 yılına kadar görev yaptı. Subaşı, evli ve iki çocuk sahibi.

Tuba Vural Çokal: İlk ve ortaokulu Çağlayan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimimi İstanbul Özel Ata Koleji’nde tamamladı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Göz Hatalıkları Uzmanlığı ihtisasını 2003 yılında, fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı. 2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University’de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı.

MHP Antalya Milletvekili

Abdurrahman Başkan: 54 yaşındaki Abdurrahman Başkan, Tokat’ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. 1975-1980 yıllarında Zile ilçesinde Ülkü Ocaklarında görev aldı. 2003-2006 yıllarında MHP’nin İstanbul İl Başkanlığı Yardımcılığı görevine getirildi. 2009’da MHP’nin 9. Olağan Kongresinde MYK üyeliğine seçildi. 2011-2014 yılları arasında İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2015’te 25. Dönem Tokat Milletvekili seçildi. 2018’de MHP 12. Olağan Kongresinde 3. kez MYK üyeliğine seçildi.

HDP Antalya Milletvekili

Kemal Bülbül: Malatya’da doğan Kemal Bülbül, 55 yaşında. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1986 yılında Adıyaman’da öğretmenliğe başladı. EğitSen ve EğitimSen kurucularından. 1997 yılında öğretmenlikten istifa etti. Kapatılan HADEP Ankara İl Başkanlığı’na seçildi. HADEP’in 2003 yılında kapatılmasının ardından 5 yıl siyaset yasağı getirildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Federasyonu’nda 4 dönem yöneticilik ve Genel Başkanlık yaptı. Evli ve bir çocuk babası.