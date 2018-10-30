Antalya'da pastırma sıcakları etkili olacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'da, 1 hafta pastırma sıcaklıkları etkili olacak. Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk bir hafta boyunca bölgede yağış beklemediğini belirterek, "Yüksek sıcaklık farkından dolayı vatandaşlarımız sağlık problemi çekebilir, bu konuda herkesin dikkatli ve tedbirli olmasını diliyorum" dedi.

Her yıl sonbahar ayında olduğu gibi bu yıl da Antalya'da yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşanıyor. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar 30 derecelerde seyredeceği kentte, pastırma sıcaklıkları etkili olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, ülkenin hafta sonundan itibaren yüksek basınç sistemi ve Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisine olacağını söyledi. Ekim ayının son günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Öztürk, "Antalya'da 26,29 derece, iç kesimlerde 25,26 derece, Muğla'da ise 27,28 derece sıcaklıkları hafta boyunca, Cuma gününe kadar göreceğiz. Hafta sonuna kadar bu sıcak hava bölgemizi etkileyecek. Kasım ayına ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları göreceğiz" dedi.

Vatandaşlara uyarı

1 hafta boyunca bölgede yağış beklenmediğini dile getiren Öztürk, "Ancak minimum sıcaklıkları da yükseliş yok. Sıcaklık farklılığı doğuyor gece ve gündüz sıcaklığı arasında. Bu yüksek sıcaklık farkından dolayı vatandaşlarımız sağlık problemi çekebilir, bu konuda herkesin dikkatli ve tedbirli olmasını diliyorum. Aynı zamanda açık geçen ve radyasyon kaybı olan bu gecelerde iç kesimlerde sis görülebilir ve ulaşımda aksama olabilir" şeklinde konuştu.

Ekim ayında Antalya'da yaz havası

Deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ise denizin keyfini çıkardı. Sıcak havadan bunalarak Konyaaltı sahiline akın eden tatilciler, yazdan kalma günler yaşadı. Kimi tatilciler şezlonglara uzanıp güneşlenirken kimileri de denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise manzaralı yerde oturarak piknik yaparken, bazıları ise yürüyüş yaptı.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Lale Pehlivan bu şehri çok sevdiğini belirterek, "Konyaaltı sahili muhteşem. Böyle bir şehirde yaşadığım için mutluyum. Hava sıcak mayomu yanıma almadığıma pişman oldum" dedi.

Havanın güzel olduğunu söyleyen Can Aygülteli ise, "Pastırma sıcakları geliyormuş, 1 hafta kadar süreceği söyleniyor. Ama hava çok güzel. Bu hafta sonu da denize girmeyi düşünüyorum" diye konuştu.