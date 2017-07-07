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07 Temmuz 2017 13:56

Antalya’da petrol istasyonu ihalesinde taraftar gerginliği

Antalya Büyükşehir Belediyesinin akaryakıt ve servis istasyonu ihalesine Antalyaspor AŞ.

Antalya’da petrol istasyonu ihalesinde taraftar gerginliği

07 Temmuz 2017 13:56

dışında yabancı bir firmanın alındığını iddia eden kırmızı beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan Yüksekalan, Güneş ve Yenidoğan mahallelerindeki akaryakıt ve servis istasyonunu ihaleye çıkardı. Belediye Encümen Toplantı Salonu’ndaki ihale öncesi çevik kuvvet ekipleri herhangi bir gerginlik yaşanmaması için önlem aldı.


İhaleye Antalya’nın dışından firmaların girdiğini öğrenen yaklaşık 30 kişilik Antalyaspor taraftarı belediyeye geldi. İhaleyi Antalyaspor AŞ.’nin almasını isteyen taraftarlar, diğer katılımcıların çıkartılmasını istedi. Taraftarların kapıya vurmasıyla başlayan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü. Görevlilerin ihalenin iptal edildiğini bildirmesi üzerine taraftarlar tezahüratlarla dışarı çıktı.




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