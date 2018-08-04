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04 Ağustos 2018 17:28

Antalya’da piyasa değeri 100 bin TL olan 1 kg 80 gram kokain ele geçirildi

Antalya’na narkotik polisinin yaptığı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL oan 1 kilogram 80 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Antalya’da piyasa değeri 100 bin TL olan 1 kg 80 gram kokain ele geçirildi

04 Ağustos 2018 17:28

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan takip ve değerlendirme sonuçlarında dün Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Antalya merkezinde piyasaya sürülmek üzere getirilmiş olan piyasa değeri yaklaşık 100.000,00 TL olan 1 kilo 80 gram kokain, piyasa değeri yaklaşık bin 500 TL olan 12 Gram esrar maddesi, piyasa değeri 3 bin 400 TL olan 17 adet ecstasy maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan 93 adet cam kapsül içerisinde efedin hidroklorür, 1 adet cezve, 1 adet yemek kepçesi, 2 adet 1 litrelik amonyak, 2 adet bikarbonat maddeleri fişek ve bu uyuşturucu/uyarıcı maddeleri piyasaya sürmek için tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi ve 1 adet adet 9x19 tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet fişek ele geçirildi.




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