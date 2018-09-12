Antalya'da polis "Türkiye Huzur ve Güven" uygulamasında kuş uçurtulmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Güven Huzur uygulaması ' Antalya'da dün akşam yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ülke genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde temel öğretim ve üniversite öğrencilerinin zararlı etkilerden uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminde güvenli ortamların sağlanabilmesi amacıyla yurt genelinde eş zamanlı yapılan uygulamaya Antalya'da 2 bin 66 personel katıldı.

Okullar ve yurtların çevreleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler başta olmaz üzere metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, park ve bahçelerde sabit nokta ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamalarda 5 bin 990 kişi sorgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Asayiş, Antalya'da terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile 248 ekip halinde 2.066 personel, 1 ehlikopter, 1 deniz aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı. Yapılan uygulamalarda 5.990 şahıs sorgulanırken 8 aranan şahıs yakalandı, 1 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca adli ve İdari işlem yapılan 4 şahsa 248,00 TL cezai işlem uygulandı.

511 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 54 araca 14.205,00 TL ceza kesilirken 6 araç trafikten men edildi. 408 işyerinin kontrol edildiği uygulamalarda araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 7 adet mermi, 1 adet kesici-delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.