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12 Mayıs 2018 16:04

Antalya’da ’polis ve savcı’ adıyla dolandırıcılığa suçüstü

Antalya’da, telefonda kendisini ’polis ve savcı’ olarak tanıtıp bir kadını dolandırmak isteyen şüpheli kovalama sonucu yakalandı.

Antalya’da ’polis ve savcı’ adıyla dolandırıcılığa suçüstü

12 Mayıs 2018 16:04

Dolandırıcıya inanmış gibi yapıp polisle irtibata geçen kadın, gerçek polisle işbirliği yaptı. Kadının, kendisini arayıp parayı almaya gelen dolandırıcıya altın yerine poşet içinde çatal kaşık vermesinin ardından düğmeye basan polis, kaçan şüpheliyi kovalamaca sonunda yakalayıp gözaltına aldı.


Olay bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki, Atike A.’yı telefonla arayarak kendisini ’polis ve savcı’ olarak tanıtan 24 yaşındaki Mehmet Emin A., kadına hesabının terör örgütlerinin eline geçtiğini ve kendisine yardım edebileceklerini söyledi. Şüpheli Atike A.’dan evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi.


Durumdan şüphelenen Atike A., polisi aramasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, ekipleri müştekinin adresinde çalışma başlattı. Polisin direktifleri doğrultusuyla şüphelilerle görüşmeye devam eden Atike A.’dan, şüpheliye eve gelerek parayı almasını söylemesi istendi. Verilen adrese gelen şüpheli Atike A.’nın bir poşet içine hazırladığı çatal ve kaşık dolu paketi alması üzerine polis suçüstü yaptı. Olay yerinden hızla kaçan Mehmet Emin A. Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarındaki bir apartmanın bahçesinde kovalamaca sonucu yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.




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