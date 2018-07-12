Antalya’da polisin evinden battaniyeli çelik kasa hırsızlığı

Hırsızların çelik kasayı battaniyeye sarılı şekilde taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 96. Sokak’taki 6 katlı binanın dubleks dairesinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Ö., sabah saatlerinde mesaisi için evden ayrıldı. Evde polisin eşi D.Ö. ve iki çocuğu olduğu sırada arka bahçeden binaya 20-25 yaşlarında iki şahıs girdi. Bina içinde dolaşan iki şüpheli, ortak katın demir korkuluğunu kırıp polis memurunun dubleks dairesine girdi. D.Ö. ve iki çocuğunun evde olduğu esnada şüphelilerden biri dubleks yatak odasındaki çelik kasayı battaniyeye sarıp bina girişine indirdi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ile birlikte şahıs, battaniyeye sarılı kasayı duvardan atarak kaçtı. Kasanın yerinde olmadığını fark eden D.Ö. durumu hemen eşi S.Ö.’ye bildirdi. S.Ö.’nün ihbarıyla eve çok sayıda polis geldi. Binadaki bir iş yerinden şüphelilerin eşkallerini alan polis, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Kasada toplam 16 bin lira değerinde 8 çeyrek altın, 4 bilezik, 1 burma bilezik, bileklik olduğu belirlendi. Ayrıca iki şüphelinin binaya gelmesi, zillere basması ve içeri girmesi kameralara yansıdı. Bir şüphelinin bina çevresinde yürüyerek gözcülük yaptığının yansıdığı görüntülerde, battaniyeye sarılı kasanın binadan iki hırsız tarafından götürülmesi anbe an kaydedildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek amacıyla bahçedeki ağaçtaki incirlerden yedikleri de kameralara yansıdı.