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15 Ağustos 2018 18:21

Antalya’da polislerden kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Antalya’da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarındaki satıcıları; hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Antalya’da polislerden kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

15 Ağustos 2018 18:21

Ekipler sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmetçik Mahallesi Gazi Bulvarı üzeri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısındaki kurbanlık hayvan satış noktasında broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.



Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı olarak bilgi aktardı. Ekipler, sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlarla kurbanlık satıcılarına dağıttı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesiclik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de ultroviyole sahte para okuma cihazıyla sahte ve gerçek paranın arasındaki farkı cihaz üzerinde anlattı. Polisler, satıcıları her türlü dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını isterken, gördükleri şüpheli bir durum karşısında 112 acil çağrı merkezinden yardım almalarını da istedi.


Uygulamalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de eski Lara yolunda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi.




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