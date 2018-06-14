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14 Haziran 2018 10:23

Antalya’da polisten bayram uygulaması

Antalya Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 600 kişinin sorgulaması yapıldı.

Antalya’da polisten bayram uygulaması

14 Haziran 2018 10:23


İl Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) öncülüğünde, Ramazan Bayramı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde önemli bir istihdam yeri olan Akdeniz Sanayi Sitesinde şüpheli şahıslar üzerinde kimlik sorgulaması yapıldı.


Akdeniz Sanayi Sitesi iç ve dış kısımları dahil 75 noktada, 212 personelle yapılan uygulamada, 3 bin 537’si Türk, 63’ü yabancı olmak üzere toplam 3 bin 600 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı. 329 araç sorgulamasının yapıldığı uygulamada, 1 aracın çalıntı olduğu tespit edildi. 2 araç trafikten men edilirken 8 araca toplamda 3 bin 154 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde başka bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.




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