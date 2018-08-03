Antalya’da polisten uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yeşildere Mahallesi’nde 4, Doğuyaka Mahallesinde 1 olmak üzere toplam 5 adres ve uygulama noktalarında 72 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

251 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı operasyonda, aranan 2 şüpheli gözaltına alındı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 kişiye ise uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Sorgusu yapılan 71 araçtan, 20’sine 17 bin 822 lira cezai işlem uygulandı.