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22 Aralık 2016 12:45

Antalya’da portakal ve limon ağaçları beyaza büründü

Antalya’da portakal ve limon ağaçları beyaza büründü

22 Aralık 2016 12:45

Antalya’da 20 yıl sonra yağan kar, kentin simgesi limon ve portakal ağaçlarını da beyaza bürüdü. Özellikle Kepezüstü bölgesinde yağan karı görmek için 5 kilometrelik yol giden Antalyalılar karın keyfini doyasıya yaşarken bazı vatandaşlar karı leğenlere doldurup eve götürdü.
Antalyalılar, kente 20 yıl aradan sonra yağan karı görmek için çoluk çocuk Kepezüstü bölgesine akın etti. Bazı Antalyalılar ise karı leğenlere doldurup evine götürdü. "Kendimizi 20 yıl sonra kar gören masum Antalyalı gibi görüyoruz" diyen ve Kepezüstü bölgesinde bulunan seyir terasında toplanan Antalyalılar bol bol selfie çektirirken, çocuklar da kardan adam yaptı.

Portakal ve limon ağaçları beyaza büründü
Merkez Döşemealtı ilçesi ve Yeniköy Mahallesinde bulunan limon ve portakal ağaçları da beyaza büründü. Dallardaki portakallar turuncu beyaz bir bir renk alırken Ankara’dan tatil için Antalya’ya geldiğini söyleyen vatandaşlar da şaşkına döndü. Kara alışık olduklarını ama Antalya’da kar görünce hayret ettiklerini söyleyen vatandaşlar bol bol selfie çektirdi.
Antalya kent merkezinde 20 yıl sonra ilk kez kar gördüğünü söyleyen bir Antalyalı da "Kendimi kar gören masum Antalyalı gibi hissediyorum" dedi. Yıllar sonra karla buluşan köylüler ise leğenlere doldurdukları karları pekmezle karıştırıp ’karlama’ diye tabir edilen içecek yapabilmek için evlerine götürdü.



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