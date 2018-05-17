Antalya’da Ramazan coşkusu

Ramazanın ilk gününde iftarını açan Antalyalılar, Karaalioğlu Parkı’ndaki Ramazan çarşısını ziyaret etti. Vatandaşlar ramazan çarşısında kurulan stantları gezdi alıveriş yaptı, yeme içme ünitelerinden faydalandı. Vatandaşlar çarşıda pamuk helvacısı, elma şekercisi, macuncusu, lokmacısı, mısırcısı, şerbetçisiyle unutulmaya yüz tutmuş Ramazan gecelerini yaşadı.

Ramazan etkinliklerinin ilk gününde gölge oyunu Hacivat ve Karagöz, özellikle çocukları kahkahaya boğdu. Şarampol Caddesi’nde ki etkinliklere de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan’ın ilk günü caddede geleneksel kostümlü gezi düzenlendi. Ramazan davulcusu, tahta bacak, kavuklu ve pişekar karakterleri çocuklarla buluştu.