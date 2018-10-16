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Antalya'da restoran yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu kenarında gözlemenin de yapıldığı restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Beldibi Jandarma Karakolu karşısında çıkan yangında alevler kısa sürede restorandı sardı. D400 karayoluna çok yakın yerde çıkan yangının yakınında araçların geçmesi yürekleri ağızlara getirdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Beldibi istasyonundaki ekiplerin müdahale ederek kontrol altına aldığı yangında restoran tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangın, restoranın yanındaki yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

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