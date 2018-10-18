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Antalya'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde ruhsatı ve yetki belgesi bulunmayan iş yerinin deposunda 46 adet av tüfeği ve 18 bin 500 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ruhsatı ve yetki belgesi bulunmayan iş yerinin deposunda 46 adet av tüfeği ve 18 bin 500 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ruhsatı ve yetki belgesi bulunmadan av bayiliği yapan M.B.'ye ait Camiatik Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Baskında, 46 adet av tüfeği, 18 bin 500 adet av fişeği, 80 adet havai fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B, B.A, K.A. ve İ.Ç. hakkında, 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' ile '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.

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