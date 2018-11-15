İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması

Antalya’da 390 polisin katılımıyla ‘ruhsatsız silah ve av tüfeği’ uygulaması yapıldı.

Antalya'da 390 polisin katılımıyla ‘ruhsatsız silah ve av tüfeği' uygulaması yapıldı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ülke genelinde olduğu gibi "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması" ve "Umuma Açık Yerler Uygulaması" gerçekleştirildi. 390 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 81 av bayisi kontrol edildi. 1 ruhsatsız av bayisine işlem yapılırken, 14 ruhsatsız yivsiz tüfeğe, 12 faturasız kurusıkı tabancaya, 4 bin 350 kurusıkı tabanca mermisine, 2 adet havai fişeğe el konuldu. 1 adet tüfek ile bu tüfeğe ait 4 adet mermi ele geçirildi. 172 umuma açık yer kontrol edilirken, 8 işletmeye işlem yapıldı, Bin 984 şahıs sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı. Kontrol edilen 114 araçtan 5 araca 4 bin 853 TL cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.