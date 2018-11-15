Antalya'da Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması

Antalya'da 390 polisin katılımıyla ‘ruhsatsız silah ve av tüfeği' uygulaması yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ülke genelinde olduğu gibi "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması" ve "Umuma Açık Yerler Uygulaması" gerçekleştirildi. 390 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 81 av bayisi kontrol edildi. 1 ruhsatsız av bayisine işlem yapılırken, 14 ruhsatsız yivsiz tüfeğe, 12 faturasız kurusıkı tabancaya, 4 bin 350 kurusıkı tabanca mermisine, 2 adet havai fişeğe el konuldu. 1 adet tüfek ile bu tüfeğe ait 4 adet mermi ele geçirildi. 172 umuma açık yer kontrol edilirken, 8 işletmeye işlem yapıldı, Bin 984 şahıs sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı. Kontrol edilen 114 araçtan 5 araca 4 bin 853 TL cezai işlem uygulandı.