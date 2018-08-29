Antalya’da Rus turistin gizemli intiharı

Olay, dün saat 17.30 sırasında Gürsu Mahallesi 341 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Sergey Cherevastov’un daire kapısında Rusça ”İçeriye yalnızca polis girsin” notunu gören bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla binaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye Rus ailenin yakınlarıyla giren polis, Sergey Cherevastov’un kendini astığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Cherevastov’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cherevastov’un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sergey Cherevastov’un, uzun süredir Antalya’da eşi ve çocuğuyla yaşadığı Türkiye’yi çok sevdiği öğrenildi.