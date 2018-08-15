Antalya’da safari minibüsü devrildi: 1 Çek turist öldü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Manavgat’ın Beşkonak turizm merkezinde safari yapan turistleri taşıyan İlyas F. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Bozyaka Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen safari minibüsünde bulunan Çek turist Paulus Tomas (41) hayatını kaybederken, Paulusova Petra, Matias Paulus, Loboslos Putruski, Erik Putruski, Simono Comestha, Sarah Comestha, Ladivor Comestha ile sürücü İlyas F. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Manavgat ve Serik’teki hastanelere sevk edildi.

Paulus Tomas’ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna gönderildi.