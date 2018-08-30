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30 Ağustos 2018 17:08

Antalya’da sahil faresine suçüstü

Antalya’nın Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize giren kişilerin sahilde ve otomobilde bıraktığı eşyalarını çalan şahıs suçüstü yakalandı.

Antalya’da sahil faresine suçüstü

30 Ağustos 2018 17:08


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ve Lara sahilinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı inleme başlattı. Ekipler hırsızlıkların, denize giren kişilerin ya sahilde ya da otomobilde bıraktığı çantalardan gerçekleştiğini belirledi. Bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye alan özel ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Şüpheli G.Ö., Konserve Plajı’nda M.K. isimli kişinin çantası ve otomobilinden hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalandı.


Şahsın ayrıca aynı bölgede bir kişinin daha çantasını çaldığı belirlendi. G.Ö.’nün üzerinden çıkan 2 cep telefonu, 2 gözlük, kredi kartları, nüfus cüzdanı, 7 müzik CD’si, 1 tuşlu cep telefonu ve saat müştekilere teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.




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