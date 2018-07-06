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06 Temmuz 2018 15:02

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da düzenlenen operasyonda sahte ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Antalya’da sahte içki operasyonu

06 Temmuz 2018 15:02


Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte kentte bulunan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler gibi umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarına kaçak ve sahte içki pazarlayan şüphelileri belirleyen polis, 4 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.


Baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette, 150 şişe değişik markalarda sahte içki, 568 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş içki şişesi, Yine binlerce şişe sahte alkol yapmaya yetecek oranda 700 litre saf alkol ve bunlara ek olarak 7 bin 811 adet sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Devam eden operasyonda Kemer ilçesinde tespit edilen bir depoda değişik markalarda 838 adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.




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