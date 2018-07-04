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04 Temmuz 2018 14:06

Antalya’da sahte para operasyonu: 4 gözaltı

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen sahte para operasyonunda, 4 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alınırken, toplam 220 adet sahte olduğu tespit edilen ABD doları ve Tük lirası ele geçirildi.

Antalya’da sahte para operasyonu: 4 gözaltı

04 Temmuz 2018 14:06


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince, Türkiye veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı sahte olarak üreterek ülkeye sokmaya çalışan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koymaya çalışan kişi ve gruplara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında, il genelinde lüks bir araç içindeki yabancı uyruklu şahısların çok sayıda iş yerine sahte ABD doları ve Türk lirası verdikleri yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, şahısların tespiti ve yakalanması yönünde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. 5 gün süren takip neticesinde şüpheli şahısların kullandıkları araç ve kimlik bilgileri tespit edildi.


Suriye uyruklu 4 erkek şahıs kaldıkları apart otelde gözaltına alındı. Şahısların kaldığı otel odasında ve kullanmış oldukları araçta Cumhuriyet Savcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden yapılan aramada, toplam 220 adet sahte olduğu tespit edilen ABD doları ve Tük lirası ile bir miktar uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca devam eden çalışmalarda şüphelilerin 5 adet sahte 100 ABD dolarını da piyasaya sürdüğü tespit edilerek bu paralara da el konuldu.




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