Antalya'da şampiyon Hrinda ve Guseva

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası Antalya'da sona erdi. Şampiyonanın final raundunun ardından erkeklerde Slovak golfçü Jakub Hrinda, kadınlardaysa Rus golfçü Nataliya Guseva şampiyon oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve bu yıl 17.'si düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası Antalya Belek'te sona erdi. Turnuva 2016 yılının ocak ayında vefat eden iş adamı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına düzenlenen şampiyonaya 22 ülkeden 108 sporcu katıldı. Dört gün süren şampiyonanın final müsabakasında, üçüncü raund sonunda elemeyi geçen 22'si kadın toplam 62 sporcu mücadele etti.

Gloria Golf Kulübü'nün yeni sahasında oynanan şampiyonanın final raundunun ardından, erkeklerde Rus golfçü Alexey Karasev ve Slovak golfçü Jakub Hrinda toplamda 285 (-3) vuruşla berabere bitirince, erkekler şampiyonu play-off sonucu belirlendi. 18. çukurda oynanan play-off'da birdie yapan Hrinda, Karasev'i geçerek kupanın sahibi oldu. Kadınlardaysa Rus golfçü Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla zirveye çıktı.

Jakub Hrinda, aynı zamanda bu turnuvada kazandığı şampiyonlukla, 2019 yılında gerçekleştirilecek Turkish Airlines Challenge'da wild card ile mücadele etme hakkı elde etti.

Erkeklerde Rus golfçü Alexey Karasev 285 (-3) vuruşla ikinci, Danimarkalı golfçü Andreas Hillersborg ve Milli golfçülerimizden Leon Kerem Açıkalın 286 (-2)'er vuruşla üçüncü, kadınlarda Danimarkalı golfçü Line Toft Hansen toplamda 284 (-4) vuruşla ikinci, Litvanyalı golfçü Gile Bite Starbuke 286 (-2) üçüncü sırada şampiyonayı tamamladı.

Ödül törenine Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alp, Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Akkaya ve Türk Hava Yolları Antalya İstasyon Müdürü Mustafa Tez verdi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini Türk Hava Yolları Antalya İstasyon Müdürü Mustafa Tez verdi. Tez, ayrıca Türk Hava Yolları adına erkekler ve kadınlar kategorisi birincilerine dünyanın her yönüne uçabilecekleri bir Business uçak bileti hediye etti.