Antalya’da şampiyonluk coşkusu

Ligin son haftasında Göztepe’yi yenerek şampiyon olan Galatasaray’ı destekleyen futbolseverler, Antalya sokaklarını karnavala çevirdi.

Çoluk çocuk, genç yaşlı ellerinde sarı-kırmızı kaşkol, flama ve bayraklarla kent sokak ve caddelerinde tur atan Antalyalılar, zaman zaman trafiği tıkadı. Taşkınlık çıkaran taraftar grupları ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Galatasaray, Süper Lig’de 21’üncü şampiyonluğu, Antalya’da coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılılar son 22 yılda 11 kez şampiyon oldu. Maçı restoran ve kafelerde dev ekran karşısında heyecanla izleyen Galatasaray taraftarı, bitiş düdüğüyle cadde ve meydanları doldurdu. Antalya’da caddelerde konvoy oluşturan sarı-kırmızılı takımın taraftarı, şehir turu attı. Galatasaray bayrağı ile araçlarını süsleyen taraftarlar korna çalıp meşale yakarak şampiyonluğu kutladı. Antalya’da Galatasaray taraftarının şampiyonluk kutlamasını kalabalık olarak gerçekleştirdiği mekanlardan biri de Saat Kulesi karşısındaki Attalos Heykeli önü oldu. Alanda meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla büyük coşku yaşadı.

Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.