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09 Temmuz 2018 15:06

Antalya’da şapka ve kapuşonlu market soygunu

Antalya’da bir markette kasiyer kadını etkisiz hale getirerek kasayı soydukları iddia edilen kapuşon ve şapkalı 2 kişi yakalandı.

Antalya’da şapka ve kapuşonlu market soygunu

09 Temmuz 2018 15:06


Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde ulusal bir zincir marketin iki şubesinin soyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin B.S.E. (28) ve O.S.E. (19) isimli iki kardeş olduğunu belirledi. İki kardeş, ekiplerin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S.E.’nin ifadesinde, uzun süredir hükümlü bulunduğu cezaevinden yeni çıktığını, Çorum’daki karısını ve 8 yaşındaki oğlunu çok özlediğini ve onları Antalya’ya getirtmek için soygun olaylarını gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.



Kasiyer kadının korku dolu anları


Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde, şüpheli B.S.E., başında kapuşonlu şekilde müşteri gibi girdiği markette ıslak mendil aldıktan sonra ağabeyi şapkalı O.S.E. ile iki tur atıp ödeme yapmak için kasaya geliyor. Bu sırada O.S.E. kasa önünde cep telefonu ile ilgilenirken, B.S.E. kasiyer A.D.’ye 5 lira uzatıyor. Kasiyer kasaya yöneldiği anda O.S.E. genç kızın boynuna sarılıp, ağzını eliyle kapatıyor. Bu esnada B.S.E. de açık kasadaki 2 bin 426 lirayı alıyor ve iki kardeş kaçıyor.




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