Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 15:48

Antalya’da şaşırtan sıcak manzaraları

Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya’da tatilciler zor anlar yaşadı.

Antalya’da şaşırtan sıcak manzaraları

06 Temmuz 2018 15:48

Sahiller öğle sıcağında boş kalırken, tatilcilerin kendilerini su havuzları ve eksi 5 derecedeki Kar Dünyasına attı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya’da sıcaklık bugün en yüksek 42, Kepez ilçesinde ise 44 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde serinlemek için sahillerin yanı sıra su parklarına da yöneldi. Hava sıcaklığının en çok hissedildiği 12.00 ile 15.00 saatleri arasında sahilde yoğunluk azaldı. Tatilciler sıcak havadan ağaç gölgesi ya da klimalı ortamlara geçerek korunmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Konyaaltı sahiline yapılan fıskiyeler de çocukların eğlence mekanı oldu. Çocuklar fıskiyelerden bölüm bölüm çıkan sularda eğlendi. Aileler ise o anları görüntüledi.


Sokak hayvanlarının da sıcakta gölgelik alanlara sığındığı görüldü.



"Su parkları doldu"


Aşırı sıcaklara alternatif olarak kurulan ’Kar Dünyası’ alanı, sıcakların bastırmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Son 5 günde yüzde 30 ziyaretçisi artan merkeze, kalın montlar verilerek alınan tatilciler, doyasıya eğlenip karın ve soğuğun keyfini çıkardı. Su parklarında da tatilciler dalga havuzu ve kaydıraklarda sıcak havaya rağmen eğlendi.


Antalya’da hafta başından itibaren sıcak havanın etkisini yitirmesi bekleniyor.



"Karda serinlediler"


Kar Dünyası ziyaretçilerinden Ümmühan Baysal, Antalya’nın çok sıcak olmaya başladığını belirterek, "Burada hem yazı hem kışı yaşıyoruz. Dışarıda yanıyoruz, içeride donuyoruz" dedi.


Handenur Bayındır ise "Dışarısı çok sıcak, buraya serinlemek hem de etkinlik yapmaya geldik. Eğlenceli bir yer. Bayağı bir soğuk, kaymak da çok zevkli" diye konuştu.


İstanbul’dan Antalya’ya tatile gelen Rus uyruklu Anastasia Dalkılıç, "Hava çok sıcak, buraya biraz serinlemeye geldik. Çocuklarımız karlı ortamda eğleniyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Açık
    30°C
  • Pazartesi
    Açık
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç