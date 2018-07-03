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03 Temmuz 2018 09:41

Antalya’da seçim gecesinde çıkan olaylara tutuklama

Antalya’da, Cumhurbaşkanı ve 27.

Antalya’da seçim gecesinde çıkan olaylara tutuklama

03 Temmuz 2018 09:41

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy çuvallarının adliyeye getirilişinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Haziran seçimlerinde sayılan oyların çuvalla Antalya Adliyesine getirildiği sırada adliye önünde bekleyen iki grup arasında yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilere yönelik geçtiğimiz gün operasyon düzenlendi. Operasyonda ’Cumhurbaşkanına hakaret’, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ’Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlamalarıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.


Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5’i tutuklandı, 5’i serbest bırakıldı.




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