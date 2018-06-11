Antalya’da şehidin adı yetimhaneye verildi

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan ve ismiyle yetimhane açılması vasiyetinde bulunan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan’ın adı

yetim çocukların kaldığı eve verildi.

Antalya Valiliği, Şehit Talha Çalışkan’ın vasiyeti üzerine ismini Çocuk Evleri Sitesi’ndeki, çocuk evlerinden birine verdi. Eve, Şehit Muhittin Talha Çalışkan Çocuk Evi ismi verildi. Bayraklarla donatılan eve Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımıyla yeni isminin bulunduğu tabela asıldı. Programa, şehidin annesi Melike, kardeşi Baha, akrabası Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan da katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan’ın, şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.

Şehidin o yazısı

Şehit Çalışkan, "Vasiyetname" başlıklı yazısında, "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK’dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza’ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarının ve tüm masraflarının TSK’nin karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim" ifadelerine yer vermişti.