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15 Temmuz 2018 12:42

Antalya’da şehitler dualarla anıldı

Antalya’da şehitler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Antalya’da şehitler dualarla anıldı

15 Temmuz 2018 12:42


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uncalı Şehitliği’nde düzenlenen programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, şehit aileleri ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programının devamında tüm şehitler için dualar okundu. Anma programının sonunda 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ve daha önce şehit düşenlerin kabirleri ziyaret edildi. Şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve protokol üyeleri şehit mezarlarına da karanfil bıraktı.




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