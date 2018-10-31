Antalya'da servis şoföründen otizmli çocuk ve annesine darp iddiası

Antalya'da 28 yaşındaki anne ile 7 yaşındaki otizmli oğlu, okula taşımacılık yapan servis şoförü tarafından hakaret ve darp edildiğini ileri sürdü. Annenin şikayetiyle servis şoförü görevinden uzaklaştırılırken, konu yargıya taşınıyor.

Kepez ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki ev hanımı Kader Fehmioğlu, otizmli 7 yaşındaki oğlu Metehan'ı aynı ilçedeki özel bir eğitim merkezine göndermeye başladı. Kısa süre sonra 2 çocuk annesi Fehmioğlu, otizmli oğlunun servis aracı içinde, hakaret ve darba maruz kaldığını diğer öğrenci velilerinin telefonuyla öğrendi. Fehmioğlu, bir gün sonrada kendisinin hakaret edilip, darba uğrayınca konuyu önce okul yönetimine ardından polis merkezine taşıdı. Şoför görevden alınırken, Kader Fehmioğlu konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Oğlunun Varsak bölgesinden kilometrelerce uzaktaki özel bir eğitim merkezine servisle gediğini anlatan Fehmioğlu, “Olay geçtiğimiz Perşembe günü okul servisinin içinde yaşanıyor. Arkadaşlarım beni telefonla ağlayarak aradı. Servis şoförü Ş.O.'nun oğluma şiddette bulunduğunu, önce bağırdığını, aracı durdurup hırpalayarak arka koltuklara ittiğini söylediler. Bunu duyunca çok üzüldüm. Ertesi gün okula geldim. Servis şoförüne benim çocuğuma neden o davranışı yaptığını sordum. Şoför bana, 'Git başımdan' diyerek bana hakaret edip yüzüme yumruk attı. Polise gidip şikayetçi oldum” dedi.

"Hiçbir yerde çalışmasın"

Özel çocuklara böyle davranan kişinin hiçbir yerde görev almasını istemeyen Kader Fehmioğlu, “Bu işi vicdani bir şekilde yapmaları gerekiyor. Bizim çocuklarımızın, diğer çocuklardan ayrım yapılmasını istemiyoruz. Engelli çocuklarımız konuşamıyorlar kendilerini ifade edemiyorlar. Bugün hepimiz engelli adayıyız. Böyle olmasını kimse istemedi. Bu şoför görevden alınsa bile hiçbir yerde çalışmasını istemiyorum. Velileri de rahatsız ediyordu” diye konuştu.

"Şikayetçiyim konu mahkemede"

Bu çocukların yüksek sesten çok korktuğunu ve etkilendiğini dile getiren Fehmioğlu,“Olayın akşamı oğlum hiç uyumadı sabaha kadar bana sarıldı. Bizim çocuklarımıza yapılan her konu kayıtsız kalmasın. 3 ailenin de benim gibi şikayeti var. Ama onlar korktu. Okul yönetimiyle de konuştum. O kişi görevden atıldı. Şikayetçiyim, konu artık mahkemede. Servis aynı ama şoförü değişti. İçimizde yine de bir tedirginlik var.”ifadelerine yer verdi.