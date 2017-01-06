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06 Ocak 2017 17:29

Antalya’da ses kaydını paylaşan kadın gözaltında

Antalya’da ses kaydını paylaşan kadın gözaltında

06 Ocak 2017 17:29

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medyada korku meydana getirecek şekilde ses kayıtları paylaşılan kadının gözaltına alındığını bildirdi.
Antalya’da bir kadın Whatsapp üzerinden paylaştığı ses kaydında iki alışveriş merkezi otoparkında bombalı araç bulunduğunu ve Antalya Havalimanı’nda canlı bomba yakalandığını iddia etmişti. İddialar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı inceleme başlattı.
Vali Münir Karaloğlu ise, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün sabah saatlerinden itibaren sosyal medya mecralarında kirli bir kampanya yürütülmektedir.Antalya’da canlı bomba yakalandı gibi olumsuz yaklaşımlarla halkımızda infial oluşturulmaya, Şehrimizde hâkim olan huzur ortamı baltalanmaya çalışılmaktadır. Halkımız bu tür asılsız propagandalara kesinlikle itibar etmemelidir. Herkes bilsin ki, güvenlik güçlerimizin 7 gün/24 saat teyakkuz halinde ve görevi başında olduğu şehrimizde her daim huzur hâkimdir. Sosyal medyada ses kaydı dolaşan bayan A.Ö gözaltına alınmış sorgusu devam etmektedir. Halkımızı huzursuz etmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.



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