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07 Ocak 2017 13:33

Antalya’da ses kayıtlarını paylaştığı iddia edilen kadın adliyede

Antalya’da ses kayıtlarını paylaştığı iddia edilen kadın adliyede

07 Ocak 2017 13:33

Antalya’da sosyal medyadan, toplumda korku meydana getirecek şekilde ses kayıtları paylaştığı iddia edilen kadın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya’da bir kadın Whatsapp üzerinden paylaştığı ses kaydında iki alışveriş merkezi otoparkında bombalı araç bulunduğunu ve Antalya Havalimanı’nda canlı bomba yakalandığını iddia etmişti. İddialar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışmalar sonucunda ses kaydını paylaştığı belirlenen A.Ö. isimli kadın dün öğleden sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen A.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi.



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