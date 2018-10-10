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Antalya'da sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı

Antalya’da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, oğlunun gözü önünde tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, oğlunun gözü önünde tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.


Muratpaşa ilçesinde 5 Ekim günü, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet Terzi'yi (36) oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Ç. (61), savcılık sorgusu sonrası tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekrem Ç. yargılama sonucunda 'tasarlayarak öldürmek' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlamalarından tutuklandı.

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