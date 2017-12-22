Antalya’da sıcak havayı gören badem ağaçları çiçek açtı

Temmuz ağustos aylarında yetişen böğürtlenler, kış ayına rağmen kırmızı salkımları ile yol kenarlarını süslerken, badem ağaçları da çiçek açtı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde vatandaşlar, aralık ayında güneşli havanın tadını çıkardı. Güzel havada yürüyüş yapan gençler yol kenarındaki olgunlaşan böğürtlenlerden bol bol tüketerek C vitamini depoladı. Kış ortasında açan böğürtlen çiçekleri yol kenarlarını süslerken arılar da çiçeklerden polen topladı.

Yürüyüş yapan gençlerden Ali Çağlar, Gazipaşa’da yazdan kalma günler yaşadıklarını belirterek, "Türkiye’de çok yerde insanlar sokağa çıkamazken biz burada güzel havada yaz meyvesi böğürtlenler yiyip C vitamini alıyoruz" dedi.

Ayşe Nur Korkmaz ise uzun zamandır Gazipaşa’da yaşadıklarını belirterek "Şu an kış mevsiminde olmamıza rağmen burada günlük güneşlik bir hava var. Tam yürüyüş, piknik havası. Temmuz ayında yetişen böğürtlenler burada kış ayında yetişebiliyor. Biz de onların tadına bakıyoruz" diye konuştu.

Güzel havada koyunlarını otlatan çoban Mehmet Özgün de baharın erken geldiğini belirterek "Ekinlerimiz erkenden çıktı, don olayı da yaşamadık. Hayvanlarımız burada çok güzel bir şekilde yayılıyor. 300 civarında hayvanımız var. Bu mevsimde Türkiye’nin hemen hemen hiçbir yerinde ekine mal salamaz. Bu tabi ki mevsimle ilgili bir şey" dedi.

Bahçesindeki badem ağaçları çiçek açan Ahmet Arslan ise "Kışın ortasında yazı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bademler çiçek açtı, çağla döktü. Gazipaşa halkı yürüyüş yaparak, gezerek, piknik yaparak bu güzel havanın tadını çıkarıyor" ifadelerini kaydetti.