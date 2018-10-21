Antalya'da şiddetli yağmur etkili oldu

Antalya'nın doğu ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşyerlerinden evlerine gitmek üzere ayrılan Antalyalılar, trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yağmur özellikle Antalya'yı havalimanı ve Manavgat, Aksu ilçelerine bağlayan çevre yolunda etkili oldu. Doğu ilçeleri Aksu ve Serik'te akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur yolda su birikintilerine neden oldu. Şiddetli yağmur ile birlikte olan fırtına da hayatı olumsuz etkiledi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'nın doğusundaki Serik ve Aksu ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-35 kilogram/metrekare) uyarısında bulunuldu. Bu akşam 20.00'ye kadar süreceği belirtilen yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.