Antalya’da şiir tadında okul

Öğrenciler, çeşitli çizim ve dekorlarla süsledikleri koridoru, sokak haline dönüştürdü, sınıfların kapılarına da ünlü şair ve ozanların resimleriyle birlikte bilinen şiirlerini koydu.

TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte başlattığı TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında Döşemealtı ilçesindeki Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesinde 24 proje üretildi. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise okul içerisindeki bir koridorda Edebiyat Öğretmeni Nevcihan Öykü Öyken ve öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Şiir Sokağı’ isimli proje oldu. Projede, Türk ve Osmanlı tarihinin önde gelen şairlerin şiirleri ile kendi yazdıkları şiirler, ‘Şiir Sokağı Projesi’ ile can buldu. Nazım Hikmet’ten, Cemal Süreyya’ya, Mevlana’dan Aşık Veysel’e ve daha fazla şairin şiirlerinden seçkiler yazılarak öğrencilerin edebiyata olan ilgisi artırılmaya çalışıldı. Yüzlerce şiir arasına kendi yazdıkları şiirleri de katan öğrenciler, çeşitli çizim ve dekorlarla süsledikleri koridoru, sokak haline dönüştürdü, sınıfların kapılarına da ünlü şair ve ozanların resimleriyle birlikte bilinen şiirlerini koydu.

“Şiir sokağının gerçeği de yapılacak”

Şiirin insan hayatının bir parçası olduğunun altını çizen Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Bahşi, “Öğretmenimiz ve öğrencilerimizin fikriydi. Şiir bütün hayatımızda olduğu için öğrencilerimizin ve diğer insanları da bu şiir tadına vardırmak için yaptığımız proje bu. Velilerin dikkatini çekiyor. Belediyemiz de bu projeden örnek yapıp gerçek bir sokak yapmayı planlıyor” dedi.

“Öğrencilerin hayatlarında ve davranışlarında değişiklik olduğunu gördük”

Projeyi öğrencilerle birlikte hayata geçiren Edebiyat Öğretmeni Nevcihan Öykü Öyken, amaçlarının şiiri hayata yansıtmak olduğunu söyledi. Şiir sokağını 11 öğrenciyle birlikte yaptıklarını anlatan Öyken, “Sadece derste okutulan şairler ve şiirler dışında herkes hayatından bir parça bulsun istedik. Şiirin her alanda olduğunu ispatlamaya çalıştık. Veliler de öğrenciler de çok severek katıldılar. Öğrencilerimiz şiirleri kendileri araştırdılar, beğendikleri şairlerin şiirlerini koydular, böylelikle şairleri ve şairleri tanıdılar. Bu sokağa giren her çocuk diyor ki, ‘Bu söz çok güzelmiş, ben bu şiiri veya kitabı okuyayım’ diyor. Yani, onların hayatlarında ve davranışlarında çok şeyin değiştiğini gördük. Öğrenciler, ‘Ben Cemal Süreyya, Aşık Veysel, Özdemir Asaf, kapısından giriyorum’ diyebiliyorlar. Böylelikle o şiirler ve şairleri hayatlarına sokmuş olduk. Aslında en büyük amaç buydu” diye konuştu.

“Merhametin şairlerimizin dizelerinden geldiğini fark ettik”

Daha önce şiirle pek arasının olmadığını belirten 12/F sınıfı öğrencisi Aleyna Duman ise proje sonrası ruhsal olarak olumlu yönde değişime uğradığını söyledi. Duman, “Gerçekten insanın içinde merhamet olduğunu ve merhametin de bu şairlerimizin dizelerinden geldiğini fark ettik. Artık sınıflara girerken hırçın bir şekilde değil, şiir okuyarak giriyoruz” dedi.

Bir diğer öğrenci Ahmet Akbulut da, “Bu sokakta herkesin bir emeği var. Ben normalde rap müzikle uğraşıyorum. İlk defa geçen sene sahneye çıkıp şiir okudum. Projede yer almaktan dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.