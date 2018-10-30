Antalya'da silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Antalya'da alkol alma esnasında çıktığı iddia edilen tartışmada silahla bacağından bir kişiyi yaralayan, 2 şüpheli yakalandı.

5 gün önce Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda iddiaya göre F.S.Y. ile R.B. ve E.T. arasında alkol alma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle R.B. ve E.T., F.S.Y.'yi önce darp etti, ardından ayağına tabancayla ateş etti. Şüphelileri olay yerinden kaçarken, yaralı F.S.Y. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 şüpheli olaydan 4 gün sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.