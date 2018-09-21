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Antalya'da silahla yaralama zanlısı yakalandı

Antalya’da kız meselesi yüzünden bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı.

Antalya'da kız meselesi yüzünden bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce Kepez ilçesinde kız meselesi nedeniyle M.B. isimli bir kişinin silahla yaralanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İfadeler ve güvenlik kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli A.A. yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın gömdüğü tabanca ve şarjör de ele geçirildi. A.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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