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Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan kavgada 1’i silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada 1'i silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı.


Olay, Atatürk Caddesi Çınaraltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışan Rüstem U. (29), vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşunlarla ağır yaralanırken, babası Selvet U. (62) ile Nasıf T. (41) ise kafalarından aldığı sopa ve silah kabzası darbesiyle yaralandı.


Ağır yaralanan Rüstem U. vatandaşlar tarafından olay yerinden geçen bir kamyonete bindirilerek Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Şahıs buradaki ilk tedavisinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Rüstem U.'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.


Diğer yaralılardan baba Selvet U. Serik Devlet Hastanesinde, Nasıf T. de Serik'teki özel hastanede tedavi altına alındı. İki yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürerken olay sonrası kaçan kişi ya da kişiler aranıyor.

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