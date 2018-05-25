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25 Mayıs 2018 12:37

Antalya’da sınava giden öğrencilere yağmur sürprizi

Antalya’da aniden bastıran yaz yağmuru final sınavlarına giden üniversite öğrencilerine zor anlar yaşattı.

Antalya’da sınava giden öğrencilere yağmur sürprizi

25 Mayıs 2018 12:37


Turizm kenti Antalya’da yaklaşık 15 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yerini sabah saatlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı havaya bıraktı. Vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen caddelerde yürürken, turistler ise şemsiye ile gezilerine devam etti.


Final sınavlarına giden Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ise sağanak yağmurdan etkilendi. Bazı öğrenciler şemsiye ile bazıları ise yağmura aldırmadan yürüyüşüne devam etti.


Meteoroloji verilerine göre Antalya’da hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 25 derece, nem ise yüzde 82 olarak ölçüldü.




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