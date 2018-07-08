Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 14:52

Antalya’da siyam ikizleri biberonla beslenmeye başlandı

Antalya’da 18 gündür tedavileri devam eden siyam ikizleri, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alınarak biberonla beslenmeye başlandı.

Antalya’da siyam ikizleri biberonla beslenmeye başlandı

08 Temmuz 2018 14:52


Alanya ilçesinde 22 Haziran’da sezaryenle dünyaya gelen kafadan yapışık siyam ikizlerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavileri devam ediyor. Ömer ve Fatma Evrensel çiftinin adlarını Yiğit ile Derman olarak düşündüğü ancak hastane kayıtlarına ’Evrensel bebek 1’, ’Evrensel bebek 2’ olarak geçen ve beyinleri ayrı, beynin ana damarı yapışık dünyaya gelen ikizler, yoğun bakım ünitesinde uygulanan tedaviye cevap vermelerinin ardından normal servise alındı. Dünyaya ikişer kilogram ağırlığında gelen ve annelerinin sütünün konulduğu biberonla beslenen siyam ikizlerinin yüzer gram almaları hem aileyi hem doktorları sevindirdi. Aile bebeklerine Derman ve Yiğit ismini verdi.


Siyam ikizleri, tek amnion keseli (monoamniyotik) ve tek kordonlu (monokoriyonik) tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi (organogenesis) başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda gelişen ikizlerdir. Bölünme evresine göre, bebekler, değişik bölgelerden ve değişik derecelerde birbirine yapışıktır hatta bazen bir organı paylaşarak gelişmektedir. Tek yumurta ikizi olduklarından cinsiyetleri her zaman aynıdır.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç